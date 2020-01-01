Ман Сити с Зинченко обыграл Шеффилд Юнайтед

Хозяева добыли уверенную победу.

В матче 20-го тура АПЛ Манчестер Сити добыл уверенную победу в домашнем матче против новичка турнира Шеффилд Юнайтед (2:0).

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч. Голаим за Сити отметились: Агуэро и Де Брюйне.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82.

Ман Сити: Браво – Уокер, Фернандиньо, Эрик Гарсия, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Б. Силва (Гюндоган, 62) – Марез, Агуэро (Фоден, 81), Стерлинг (Габриэль Жезус, 88).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Эган, О'Коннелл – Болдок, Бешич (Макберни, 75), Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 59).

Предупреждения: Б. Силва – Стивенс.