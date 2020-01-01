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Globe Soccer Awards: Клопп - лучший тренер, Ливерпуль - лучшая команда

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Юрген Клопп опередил в голосовании Фернанду Сантуша и Эрика тен Хага.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

В Дубае прошла церемония вручения премии Globe Soccer Awards.

По результатам голосования, лучшим тренером признан наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Немецкий специалист обошел в номинации Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага (Аякс).

Кроме того, лучшей командой стал Ливерпуль, который обошел Аякс и женскую команду Лиона.

Напомним, что лучшим футболистом был признан нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль
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