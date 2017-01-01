Мойес возглавит Вест Хэм в ближайшие дни

Дэвид Мойес сменит уволенного Мануэль Пеллегрини.

В ближайшие дни Дэвид Мойес займет место главного тренера Вест Хэма, сообщает ВВС.

По информации издания, новое назначение состоится до конца 2019 года. Руководство клуба занято улаживанием последних деталей контракта.

Ожидается, что Мойес будет руководить “молотобойцами“ уже в матче с Борнмутом 1 января.

Отметим, что на данный момент Вест Хэм от зоны вылета из АПЛ отделяет лишь 1 очко.

Напомним, что Вест Хэм уволил Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера в субботу, 28 декабря.

Мойес уже возглавлял команду в ноябре 2017 года, но по окончании сезона покинул “молотобойцев“.