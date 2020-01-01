Артета: Арсенал - крупнейший клуб в Англии

Наставник "канониров" хочет вернуть команде веру в победы.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о лондонском клубе.

"Мы являемся крупнейшим футбольным клубом в Англии. Нам нужно осознать это и играть с такой верой. Стадион должен снова внушать страх. Я ненавидел приезжать сюда, когда играл против Арсенала. Необходимо побеждать, выигрывать трофеи, быть лучше соперников.

Этот клуб не заслуживает ничего, кроме превосходства. Он заслуживает лучшего каждый день. Каждый, кто входит в этот клуб, должен понимать, что ставит перед собой самые высокие цели", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, Арсенал, набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.