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Артета: Арсенал - крупнейший клуб в Англии

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Наставник "канониров" хочет вернуть команде веру в победы.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о лондонском клубе. 

"Мы являемся крупнейшим футбольным клубом в Англии. Нам нужно осознать это и играть с такой верой. Стадион должен снова внушать страх. Я ненавидел приезжать сюда, когда играл против Арсенала. Необходимо побеждать, выигрывать трофеи, быть лучше соперников.

Этот клуб не заслуживает ничего, кроме превосходства. Он заслуживает лучшего каждый день. Каждый, кто входит в этот клуб, должен понимать, что ставит перед собой самые высокие цели", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, Арсенал, набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 

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Теги: Микель Артета, Арсенал, АПЛ
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