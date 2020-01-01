Директор Ман Сити прокомментировал слухи об уходе Гвардиолы

Сориано заявил, что у "горожан" все нормально.

Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможной отставке Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера "горожан".

"Пеп говорил много раз, что у него есть контракт, который рассчитан на два сезона. По этому поводу не может быть никаких дискуссий. Гвардиола останется и покинет клуб только в подходящее время.

У Ман Сити все нормально. Ненормально то, что команда набрала 198 очков за два предыдущих года. Нужно понимать, что АПЛ - лига с высокой конкуренцией. Очевидно, мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол", - приводит слова Сориано Evening Standard.

Напомним, Манчестер Сити с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего Ливерпуля составляет 14 баллов.

Ранее Гвардиола рассказал, что нужно для продления контракта с Ман Сити.