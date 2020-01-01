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Бывший тренер МЮ может возглавить Вест Хэм

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"Молотобойцы" составили шорт-лист на замену Пеллеигрини.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Вест Хэм рассматривает двух кандидатов на замену Мануэлю Пеллегрини, которого клуб недавно уволил. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "молотобойцев" может возглавить шотландский специалист Дэвид Мойес, который уже руководил клубом в сезоне-2017/2018. Вторый претендентом на вакантный пост является валлийский специалист Тони Пьюлис.

Боссы Вест Хэма хотят назначить нового  наставника до матча 21-го тура АПЛ против Борнмута, который состоится 1 января.

Напомним, за свою тренерсую карьеру Мойес успел поработать в Эвертоне, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедаде, Сандерленде и в Вест Хэме. В свою очередь Пьюлис возглавлял Сток Сити, Кристал Пэлас, Вест Бромвич и ряд других английских клубов.

После 20-и туров клуб, за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

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Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Тони Пьюлис
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