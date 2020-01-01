АПЛ: Тоттенхэм и Норвич разошлись миром, Лестер сильнее Вест Хэма

В Англии состоялись очередные матчи чемпионата страны.

Норвич – Тоттенхэм 2:2

Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 (в свои ворота) — Эриксен, 55, Кейн, 83 (с пенальти).

Норвич: Крул — Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Льюис — Тетти (Кэнтуэлл, 86), Вранчич (Трибулл, 75) - Буэндиа, Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес - Пукки.

Тоттенхэм: Гассанига — Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46) — Орье, Эриксен, Ндомбеле, Сессеньон - Алли, Ло Чельсо (Ламела, 74) — Кейн.

Предупреждения: Вранчич, Льюис, Крул — Лукас Моура.

Вест Хэм – Лестер 1:2

Голы: Форнальс, 45 - Ихеаначо, 40, Грэй, 56.

Вест Хэм: Фабианьски — Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Форнальс, Райс, Лансини (Айети, 70), Фелипе Андерсон, Санчес (Снодграсс, 62), Аллер (Антонио, 55).

Лестер: Шмейхель — Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Олбрайтон, Менди (Ндиди, 70), Чоудури, Грэй (Барнс, 83) — Перес (Мэддисон, 64) — Ихеаначо.

Предупреждения: Фабианьски, Масуаку, Диоп, Райс — Чоудури.