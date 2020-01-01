АПЛ: Эвертон обыграл Ньюкасл, Астон Вилла уступила Уотфорду
Брайтон — Борнмут 2:0
Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79
Брайтон: Райан — Монтойя, Данк, Даффи, Берн — Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89) — Джаханбахш (Альсате, 83), Троссард, Мопе
Борнмут: Рамздейл — Стейси, С. Кук, Мефам, Рико — Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62) — Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)
Предупреждения: С. Кук, Биллинг
Уотфорд – Астон Вилла 3:0
Голы: Дини, 42, 67 (с пенальти), Сарр, 71.
Уотфорд: Фостер – Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт (Мазина, 85), Фемения –Капу, Хьюз (Чалоба, 46; Доусон, 60) – Сарр, Дукуре, Деулофеу – Дини.
Астон Вилла: Хитон – Аль-Мухаммади, Хауз, Конса, Таргетт (Гильбер, 66) — Дуглас Луис, Хурихэйн — Грилиш, Лэнсбери (Коджиа, 73), Хота (Эль-Гази, 46) — Уэсли.
Предупреждения: Мариаппа, Капу, Сарр, Дини.
Удаление: Мариаппа, 57
Ньюкасл – Эвертон 1:2
Голы: Шер, 56 – Кальверт-Льюин, 13, 64.
Ньюкасл: Дубравка – Шер, Лежен (Атсу, 74), Фернандес – Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Виллемс (Лонгстафф, 85) – Жоэлинтон (Гэйл, 74), Кэрролл.
Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Майкл Кин, Холгейт, Бейнс (Мина, 80) — Уолкотт (Коулмэн, 70), Дэвис, Сигурдссон, Ришарлисон – Мойзе Кин (Делф, 61), Кальверт-Льюин.
Предупреждения: Жоэлинтон, Хэйден – Дэвис, Кальверт-Льюин.
Саутгемптон – Кристал Пэлас 1:1
Голы: Ингз, 74 – Томкинс, 50.
Саутгемптон: Маккарти – Беднарек, Стивенс, Бертран, Соареш, Редмонд, Буфаль (Армстронг, 68), Хейбьерг, Уорд-Проуз, Ингз, Адамс (Дженепо, 63).
Кристал Пэлас: Гуаита – Сако, Томкинс, Келли, Ридевалд, Макартур, Майер (Куяте, 84), Миливоевич, Маккарти, Заа, Айю.
Предупреждения: Уорд-Проуз – Миливоевич, Макартур
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