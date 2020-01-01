Ярмоленко не попал в заявку матча против Лестера

Украинец пропустит поединок чемпионата Англии.

Сегодня, 28 декабря, Вест Хэм примет Лестер в рамках 20 тура чемпионата Англии. В заявке на матч снова не оказалось Андрея Ярмоленко.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Райс, Санчес - Форналс, Лансини, Андерсон - Алле

Запасные: Айети, Антонио, Нобл, Рид, Сабалета, Снодграсс, Хименес.

Отметим, что предыдущий матч против Кристал Пэлас Андрей также пропускал. Официальная причина отсутствия Ярмоленко неизвестна, но ранее сообщалось, что украинец получил повреждение.

Матч Вест Хэм - Лестер состоится в 19:30 по киевскому времени.