Гвардиола: Мы не будем делать ставку на Кубки, ведь можем остаться без еврокубков
"Горожани" должны вернуть вторую строчку.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал положение команды в текущий момент.
“Мы не будем делать ставку на кубковые турниры, ведь в таком случае в следующем сезоне можем остаться без еврокубков.
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Мы привыкли к конкуренции на самом высоком уровне. Нужно психологически привыкнуть к сложившейся ситуации и подготовиться к следующим матчам.
Я много раз говорил, что думать о Ливерпуле нереально. Сейчас мы должны думать о Лестере“, - рассказал Гвардиола для BBC.
Ранее Гвардиола заявлял, что нужно быть реалистами.
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