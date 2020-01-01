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Гвардиола: Мы не будем делать ставку на Кубки, ведь можем остаться без еврокубков

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"Горожани" должны вернуть вторую строчку.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал положение команды в текущий момент.

“Мы не будем делать ставку на кубковые турниры, ведь в таком случае в следующем сезоне можем остаться без еврокубков.

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Мы привыкли к конкуренции на самом высоком уровне. Нужно психологически привыкнуть к сложившейся ситуации и подготовиться к следующим матчам.

Я много раз говорил, что думать о Ливерпуле нереально. Сейчас мы должны думать о Лестере“, - рассказал Гвардиола для BBC.

Ранее Гвардиола заявлял, что нужно быть реалистами.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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