Гвардиола: Мы не будем делать ставку на Кубки, ведь можем остаться без еврокубков

"Горожани" должны вернуть вторую строчку.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал положение команды в текущий момент.

“Мы не будем делать ставку на кубковые турниры, ведь в таком случае в следующем сезоне можем остаться без еврокубков.

Читай также: Болельщики Вулверхэмптона во время матча бросили в Стерлинга металлический предмет

Мы привыкли к конкуренции на самом высоком уровне. Нужно психологически привыкнуть к сложившейся ситуации и подготовиться к следующим матчам.

Я много раз говорил, что думать о Ливерпуле нереально. Сейчас мы должны думать о Лестере“, - рассказал Гвардиола для BBC.

Ранее Гвардиола заявлял, что нужно быть реалистами.