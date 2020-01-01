Артета: Мы должны восстановить отношения с болельщиками
Главный тренер Арсенала Микель Артета отметил важность отношения с болельщиками.
“Первым делом мне нужно поговорить с игроками. Если я смогу убедить их, вместе мы сможем убедить болельщиков.
Сильная связь с фанатами - очень важная часть футбола. Я был очень доволен тем, как болельщики приветствовали игроков, а игроки - болельщиков после игры с Борнмутом. Это нам очень нужно.
Мы должны восстановить эти отношения шаг за шагом, потому что очень мощный инструмент для нас. Мы играем для болельщиков. От нас многого ждут, и мы должны давать им эту радость.
Мы должны делать жизнь наших болельщиков лучше. Это случается, когда мы побеждаем, потому что они от этого счастливее. Нужно делать все возможное ради победы“, - цитирует испанца Sky Sports.
Ранее Артета рассказал, стоит ли давать шанс Месуту Озилу.
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