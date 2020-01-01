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Артета: Мы должны восстановить отношения с болельщиками

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Испанский специалист считает, что его подопечные должны дарить фанатам радость.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета отметил важность отношения с болельщиками.

“Первым делом мне нужно поговорить с игроками. Если я смогу убедить их, вместе мы сможем убедить болельщиков.

Сильная связь с фанатами - очень важная часть футбола. Я был очень доволен тем, как болельщики приветствовали игроков, а игроки - болельщиков после игры с Борнмутом. Это нам очень нужно.

Мы должны восстановить эти отношения шаг за шагом, потому что очень мощный инструмент для нас. Мы играем для болельщиков. От нас многого ждут, и мы должны давать им эту радость.

Мы должны делать жизнь наших болельщиков лучше. Это случается, когда мы побеждаем, потому что они от этого счастливее. Нужно делать все возможное ради победы“, - цитирует испанца Sky Sports.

Ранее Артета рассказал, стоит ли давать шанс Месуту Озилу.

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Теги: футбол, Микель Артета, Арсенал
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