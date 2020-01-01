Ван Дейк: Пусть о чемпионской гонке говорят журналисты

Защитник "красных" отметил, что ему нечего сказать по этому поводу.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата Англии.

“О наших шансах на титул должны говорить вы, журналисты. Мы, в свою очередь, просто сосредоточимся на следующем матче. Раз за разом будем давать один и тот же ответ, ведь нам особо нечего сказать по этому поводу.

Да, мы прекрасно сыграли против Лестера, но впереди поединок с Вулверхэмптоном, нам нужно готовиться к нему - это будет совершенно другая игра.

Будет непросто, но, надеюсь, у нас все получится. Показать свой максимум не всегда бывает возможно“, - приводит слова Ван Дейка The Telegraph.

Отметим, что Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 52 очков. На 13 пунктов отстает идущий на втором месте Лестер.