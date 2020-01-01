Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк: Пусть о чемпионской гонке говорят журналисты

Комментариев: 0
Защитник "красных" отметил, что ему нечего сказать по этому поводу.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата Англии.

“О наших шансах на титул должны говорить вы, журналисты. Мы, в свою очередь, просто сосредоточимся на следующем матче. Раз за разом будем давать один и тот же ответ, ведь нам особо нечего сказать по этому поводу.

Да, мы прекрасно сыграли против Лестера, но впереди поединок с Вулверхэмптоном, нам нужно готовиться к нему - это будет совершенно другая игра.

Будет непросто, но, надеюсь, у нас все получится. Показать свой максимум не всегда бывает возможно“, - приводит слова Ван Дейка The Telegraph. 

Отметим, что Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 52 очков. На 13 пунктов отстает идущий на втором месте Лестер.

Поделись:
Теги: футбол, Ливерпуль, АПЛ, Вирджил ван Дейк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь