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Аспиликуэта: Челси получил слишком суровый урок

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Лондонский клуб должен вернуть уважение.
Сесар Аспиликуэта
Сесар Аспиликуэта
Getty Images

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта поделился мнением о том, почему лондонский клуб не может одержать победу дома.

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“Наши соперники видят, что мы не побеждаем, поэтому приезжают сюда с большей уверенностью. Они понимают, что могут тут выиграть у нас.

Нам нужно забыть о тактике. Нужно вернуть уважение к себе в домашних матчах, играть надежно на своем поле, ведь это ненормально так часто проигрывать дома.

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Мне кажется, что давление от игры на своем поле не должно быть негативным. Наоборот, у нас есть игроки и достаточно мастерства. Мы должны исправить наше положение.

Мы получили слишком суровые уроки - три домашних поражения и ни одного забитого мяча“, - цитирует Аспиликуэту The Guardian.

Напомним, что в последнем матче Челси сенсационно проиграл Саутгемптону.

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Теги: Сесар Аспиликуэта, Челси, АПЛ, футбол
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