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Бернарду Силва: Мы провалили первую часть сезона, она вышла разочаровывающей

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Манчестер Сити будет бороться до конца.
Бернарду Силва
Бернарду Силва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ.

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“Отставание от Ливерпуля? Это действительно очень негативный момент. Мы провалили первую часть сезона, она вышла разочаровывающей.

Мало кто думал, что мы так сильно отстанем от Ливерпуля в середине сезона.

Но мы должны двигаться дальше. Понимаем, что выиграть чемпионат будет очень сложно. Я не скажу, что невозможно, но очень тяжело“, - приводит слова Бернарду Силвы BBC.

Напомним, что в последнем матче “горожане“ уступили Вулверхэмптону. Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Бернарду Силва, Манчестер Сити, Ливерпуль, АПЛ, футбол
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