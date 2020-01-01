Болельщики Вулверхэмптона во время матча бросили в Стерлинга металлический предмет
В англичанина полетела фляга.
В матче 20-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити болельщик хозяев бросил металлический предмет в футболиста “горожан“ Рахима Стерлинга.
На 24-й минуте Стерлинг забил пенальти в ворота Вулверхэмптона. Болельщик “волков“ во время празднования гола бросил флягу в игроков “горожан“.
Главный арбитр матча Мартин Аткинсон поднял с футбольного поля металлическую флягу, после чего передал ее четвертому арбитру.
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