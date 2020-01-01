Тренер Вулверхемптона - о VAR: Мы должны доверять судьям

Арбитр встречи принимает во внимание любые мелочи в игре.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал работу ВАР в матче против Манчестер Сити (3:2).

“Мне не хочется участвовать в спорах на тему ВАР, но они продолжатся. Мы должны доверять ВАР и судье. Они смотрят повтор.

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Если арбитр принимает одинаковые решения, тогда все будет в порядке. Если судья смотрит на экран и разбирает эпизод в замедленном повторе, он может принять самое лучшее решение.

Он понимает игру. Замедленный повтор в ВАР не может судить. Понимаете, о чем я? Нам нужно больше доверять судье.

Судье нужно доверять. Он может чувствовать, видеть и все оценить. Даже реакции игроков. Многие моменты могут быть полезным для судьи“, - приводит слова Санту BBC.

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