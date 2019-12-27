Линекер: Поздравляю Ливерпуль с первой победой в АПЛ

Легендарный англичанин считает, что чемпионская гонка в Премьер-лиге уже завершена.

Именитый экс-игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения Манчестер Сити от Вулверхэмптона (3:2) признал, что чемпионская гонка в АПЛ уже завершена, и "горожане" не имеют шансов догнать лидирующий Ливерпуль.

"Поздравляю Ливерпуль с завоеванием их первого трофея чемпионат Англии", - написал Линекер на своей страничке в Twitter.

Congratulations to @LFC on winning their first ever Premier League title. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 December 2019

Отметим, что в активе Ливерпуля сейчас 52 очка, на втором месте идет Лестер с 39-ю баллами, а третью строчку занимает Манчестер Сити с 38-ю пунктами. Отметим, что "лисы" и "горожане" сыграли 19 матчей, а "красные" - 18.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что чемпионами им уже не стать.