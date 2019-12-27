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Линекер: Поздравляю Ливерпуль с первой победой в АПЛ

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Легендарный англичанин считает, что чемпионская гонка в Премьер-лиге уже завершена.
Гари Линекер
Гари Линекер
Getty Images

Именитый экс-игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения Манчестер Сити от Вулверхэмптона (3:2) признал, что чемпионская гонка в АПЛ уже завершена, и "горожане" не имеют шансов догнать лидирующий Ливерпуль.

"Поздравляю Ливерпуль с завоеванием их первого трофея чемпионат Англии", - написал Линекер на своей страничке в Twitter.

Отметим, что в активе Ливерпуля сейчас 52 очка, на втором месте идет Лестер с 39-ю баллами, а третью строчку занимает Манчестер Сити с 38-ю пунктами. Отметим, что "лисы" и "горожане" сыграли 19 матчей, а "красные" - 18.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что чемпионами им уже не стать.

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Теги: Гари Линекер, Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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