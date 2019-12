Линекер: Поздравляю Ливерпуль с первой победой в АПЛ

Именитый экс-игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения Манчестер Сити от Вулверхэмптона (3:2) признал, что чемпионская гонка в АПЛ уже завершена, и "горожане" не имеют шансов догнать лидирующий Ливерпуль.

"Поздравляю Ливерпуль с завоеванием их первого трофея чемпионат Англии", - написал Линекер на своей страничке в Twitter.

Congratulations to @LFC on winning their first ever Premier League title.