Гвардиола: Будем реалистами, пора перестать думать о Ливерпуле

Наставник "горожан" отметил, что задача команды - обойти Лестер и завершить сезон на второй строчке.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал увеличение отставания от Ливерпуля в турнирной таблице АПЛ после поражения "горожан" от Вулверхэмптона (2:3).

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"Будем реалистами: нам пора перестать думать о Ливерпуле и сосредоточиться на том, чтобы обойти Лестер. Бесспорно, чемпионская гонка уже закончилась, невозможно догнать Ливерпуль. А сейчас у нас есть 40 часов до следующей игры.

Сейчас мы постараемся как можно лучше подготовиться к следующему матчу, вырвать второе место в АПЛ и максимально хорошо выступить в других турнирах, где мы принимаем участие", - цитирует Гвардиолу ВВС.

Отметим, что в следующем матче "горожане" на своем поле примут Шеффилд Юнайтед. Встреча состоится в воскресенье, 29 декабря.

Кроме того, Манчестер Сити участвует еще в трех турнирах - в Кубке английской Лиги, где в полуфинале проведет встречу с Манчестер Юнайтед, Кубке Англии и Лиге чемпионов, где в 1/8 финала соперником команды будет Реал.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити.