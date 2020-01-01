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Вулверхемптон - Манчестер Сити 3:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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Вулверхэмптон обыграл "горожан", отыгравшись со счетом 0:2.

Вулверхэмптон - Манчестер Сити: видео голов
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: видео голов
Getty Images

В матче 19-го тура АПЛ Манчестер Сити неожиданно уступил Вулверхэмптону и теперь отставание от Ливерпуля в турнирной таблице чемпионата Англии составляет 14 очков.

Интересно, что уже с 11-й минуты встречи “горожане“ играли в меньшинстве - голкипер Эдерсон был удален из-за грубого нарушения. Впрочем, это не помешало подопечным Гвардиолы повести в счете - Рахим Стерлинг оформил дубль.

Примечательно, что первый гол Стерлинг забил после нереализованного пенальти - Рахим пробил в левый нижний угол, с чем справился Руй Патрисиу, но кто-то из игроков хозяев вбежал в штрафную до удара по мячу. Пришлось перебивать, и Стерлинг вновь пробил в левый угол, и Патрисиу отбил, но Рахим был первым на добивании, да еще и находился перед пустыми воротами.

Но “волки“ не собирались сдавать, да и преимущество в количестве игроков сделало свое дело - хозяева поля сумели не просто сравнять счет, но и выйти вперед, завершив матч в свою пользу со счетом 3:2.

Отметим, что в добавленное время Стерлинг мог оформить хет-трик и вырвать ничью, но попал в перекладину.

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити:

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 3:2
Голы: Траоре, 55, Хименес, 82, Доэрти, 89 - Стерлинг, 25, 49

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Дендонкер, Коади, Саисс - Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 73) - Траоре, Хименес (Беннетт, 90+4), Жота (Нету, 78).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди - Де Брюйне (Гюндоган, 66), Родри, Б. Силва - Марез (Гарсия, 46), Агуэро (Браво, 14), Стерлинг.

Предупреждение: Отаменди.

На 11-й минуте был удален Эдерсон (Манчестер Сити) (грубое нарушение).

На 25-й минуте Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).

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Теги: Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, футбол
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