Педро: Я готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону
Испанец хочет вернуться домой.
Полузащитник Челси Педро Родригес заявил, что хочет вернуться в Барселону.
“Я готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону. Во время предсезонного турне мы играли против Барсы. Тогда я поговорил с Лэмпардом и увидел шанс, но дверь быстро закрылась для меня.
Сейчас я не знаю, что произойдет дальше. Мой контракт с Челси действует до конца сезона.
Я покинул Барселону, потому что был смелым. Приехал Неймар, и я стал играть меньше. Такие вещи случаются в футболе“, - приводит слова Педро Goal.com, ссылаясь на интервью изданию L'Esportiu.
Ранее сообщалось, что Жиру хочет покинуть Челси.
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