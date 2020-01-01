Педро: Я готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону

Испанец хочет вернуться домой.

Полузащитник Челси Педро Родригес заявил, что хочет вернуться в Барселону.

“Я готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону. Во время предсезонного турне мы играли против Барсы. Тогда я поговорил с Лэмпардом и увидел шанс, но дверь быстро закрылась для меня.



Сейчас я не знаю, что произойдет дальше. Мой контракт с Челси действует до конца сезона.



Я покинул Барселону, потому что был смелым. Приехал Неймар, и я стал играть меньше. Такие вещи случаются в футболе“, - приводит слова Педро Goal.com, ссылаясь на интервью изданию L'Esportiu.

Ранее сообщалось, что Жиру хочет покинуть Челси.