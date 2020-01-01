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Педро: Я готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону

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Испанец хочет вернуться домой.
Педро Родригес
Педро Родригес
Getty Images

Полузащитник Челси Педро Родригес заявил, что хочет вернуться в Барселону.

“Я готов бросить все, чтобы вернуться в Барселону. Во время предсезонного турне мы играли против Барсы. Тогда я поговорил с Лэмпардом и увидел шанс, но дверь быстро закрылась для меня.

Сейчас я не знаю, что произойдет дальше. Мой контракт с Челси действует до конца сезона.

Я покинул Барселону, потому что был смелым. Приехал Неймар, и я стал играть меньше. Такие вещи случаются в футболе“, - приводит слова Педро Goal.com, ссылаясь на интервью изданию L'Esportiu.

Ранее сообщалось, что Жиру хочет покинуть Челси.

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Теги: Педро Родригес, Челси, Барселона, футбол
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