Сульшер: К сожалению, сейчас мы не можем играть как Манчестер Сити

Норвежский специалист отметил, что он ждет от своих подопечных настойчивости в каждом матче.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о стиле игры своих подопечных.

“Болельщики знают, чего следует ожидать от Манчестер Юнайтед, когда мы находимся в своей лучше форме. Мы удачно сыграли против Ньюкасла. Когда мы пропустили первыми, мы не опустили руки. Мы должны стремиться к тому, чтобы против нас было непросто каждому сопернику.

К сожалению, сейчас мы не можем играть как Манчестер Сити. Только “горожане“ могут так выступать.

Мы должны играть с энергией, драйвом и настойчивостью в любом поединке“, - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл.