Артета: Было бы справедливо дать Озилу шанс

Испанский специалист оценил отношение футболиста к тренировкам.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о будущем полузащитника команды Месута Озила.

“Если честно, его отношение к тренировкам было невероятным с того дня, когда я вернулся в клуб. Я видел это.

Я сказал, что собираюсь дать всем возможность начать с чистого листа, и было бы справедливо дать ему шанс тоже“, - цитирует Артету Sky Sports.

Ранее Месут Озил выразил желание остаться в команде.