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Артета: Было бы справедливо дать Озилу шанс

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Испанский специалист оценил отношение футболиста к тренировкам.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о будущем полузащитника команды Месута Озила.

“Если честно, его отношение к тренировкам было невероятным с того дня, когда я вернулся в клуб. Я видел это. 

Я сказал, что собираюсь дать всем возможность начать с чистого листа, и было бы справедливо дать ему шанс тоже“, - цитирует Артету Sky Sports.

Ранее Месут Озил выразил желание остаться в команде.

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Теги: футбол, Месут Озил, Арсенал, Микель Артета
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