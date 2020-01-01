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Лэмпард: Челси нужна максимальная стабильность

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Наставник "синих" отметил, что его подопечные должны снова сделать Стэмфорд Бридж крепостью.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал первую половину сезона в чемпионате Англии.

“В целом, я доволен. Конечно, эти слова были бы более уместны после победы над Тоттенхэмом, потому что матч против Саутгемптона был разочаровывающим.

Такие результаты огорчают, поскольку мы не можем позволить себе подобные выступления перед домашней публикой и снова должны сделать Стэмфорд Бридж крепостью, как это было раньше.

Результаты некоторых матчей и уровень игры в них не удивляют меня. Тем не менее, мы должны оценивать результаты в более широкой перспективе, поскольку нам предстоит еще много работы.

Для финиша в топ-4 нам нужна максимальная стабильность, потому что в Премьер-Лиге конкуренция невероятно высокая.

Конечно, мы должны демонстрировать дома результаты гораздо лучше тех, что наблюдаем в последнее время“, - цитирует Лэмпарда пресс-служба “синих“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Саутгемптон.

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Теги: футбол, Фрэнк Лэмпард, Челси, АПЛ
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