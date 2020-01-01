Скоулз: Для меня важнее победа в бадминтоне, чем Клубный ЧМ

"Красные дьяволы" не горели желанием выигрывать трофей.

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением по поводу значимости Клубного чемпионата мира.

“Когда принимаешь участие на клубном чемпионате мира, то хочется выиграть его, но не думаю, что у нас было огромное желание.

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Когда сейчас спрашивают, какие трофеи ты выиграл за все эти годы, то вряд ли мы вспоминаем о клубном ЧМ. Я уж точно нет.

Я не шучу, правда. Возможно, спустя годы он получит какую-то большую значимость. Ливерпуль с радостью отпраздновал свою победу и, возможно, будет упоминать ее, и почему нет?

Когда мы выиграли, то мы не относились к этому так серьезно. Да, оглядываясь назад, можно сказать, что ты очень рад, но как у игрока нет такой цели.

Для меня важнее трофей в бадминтоне, чем клубный чемпионат мира“, - заявил Скоулз BBC.

Напомним, что Ливерпуль выиграл Клубный чемпионат мира в дополнительное время.