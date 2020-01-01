Скоулз: Для меня важнее победа в бадминтоне, чем Клубный ЧМ
Экс-футболист Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением по поводу значимости Клубного чемпионата мира.
“Когда принимаешь участие на клубном чемпионате мира, то хочется выиграть его, но не думаю, что у нас было огромное желание.
Читай также: Клопп: Участвовать в таком количестве финалов - ненормально
Когда сейчас спрашивают, какие трофеи ты выиграл за все эти годы, то вряд ли мы вспоминаем о клубном ЧМ. Я уж точно нет.
Я не шучу, правда. Возможно, спустя годы он получит какую-то большую значимость. Ливерпуль с радостью отпраздновал свою победу и, возможно, будет упоминать ее, и почему нет?
Когда мы выиграли, то мы не относились к этому так серьезно. Да, оглядываясь назад, можно сказать, что ты очень рад, но как у игрока нет такой цели.
Для меня важнее трофей в бадминтоне, чем клубный чемпионат мира“, - заявил Скоулз BBC.
Напомним, что Ливерпуль выиграл Клубный чемпионат мира в дополнительное время.
Полная версия правил