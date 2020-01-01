Гвардиола: Мы не будем искать замену Давиду Силве

У Манчестер Сити есть кем заменить испанца.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий уход Давида Силвы из клуба.

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“Я не думал, что будем подписывать другого футболиста на эту позицию. Возможно, я передумаю, ведь впереди еще полгода. Но сейчас у меня другие приоритеты.

Я не считаю нужным искать замену, ведь у нас достаточно игроков. Бернарду Силва может сыграть на этой позиции, также есть Фил Фоден, Гюндоган и Кевин де Брюйне.

На данный момент у меня такое мнение, а там посмотрим, что будет дальше.

Когда такие парни принимают решение, то оно окончательное. Как пример, я долго пытался уговорить Венсана Компани остаться еще на год у нас, но он принял решение ушел“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо может покинуть команду.