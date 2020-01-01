Команду Ярмоленко может возглавить бывший тренер МЮ

Дэвид Мойес является кандидатом на замену Мануэлю Пеллегрини.

Руководство Вест Хэма планирует уволить Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды, сообщает The Times.

Отмечается, что у чилийского специалиста есть два матча, чтобы заставить боссов “молотобойцев“ передумать. В случае поражений Пеллегрини уйдет в отставку.

Главным претендентом на замену Пеллегрини является бывший наставник Манчестер Юнайтед и Эвертона Дэвид Мойес, который уже возглавлял Вест Хэм в сезоне-2017/2018.

На данный момент Вест Хэм занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Англии.