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Команду Ярмоленко может возглавить бывший тренер МЮ

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Дэвид Мойес является кандидатом на замену Мануэлю Пеллегрини.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Руководство Вест Хэма планирует уволить Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды, сообщает The Times.

Отмечается, что у чилийского специалиста есть два матча, чтобы заставить боссов “молотобойцев“ передумать. В случае поражений Пеллегрини уйдет в отставку.

Главным претендентом на замену Пеллегрини является бывший наставник Манчестер Юнайтед и Эвертона Дэвид Мойес, который уже возглавлял Вест Хэм в сезоне-2017/2018.

На данный момент Вест Хэм занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Теги: футбол, Вест Хэм, Мануэль Пеллегрини, Дэвид Мойес
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