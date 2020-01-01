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Футболист Тоттенхэма отказался играть против Брайтона

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Ндомбеле побоялся получить травму.
Танги Ндомбеле
Танги Ндомбеле
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал, что Танги Ндомбеле не захотел играть в матче 19-го тура АПЛ против Брайтона (2:1). 

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“Я не могу сказать, что Ндомбеле травмирован. Он вчера подошел ко мне и сказал, что не уверен в своей готовности. Причина вовсе не травма, а, скорее, опасение получить новую травму.

Но независимо от этого, Ндомбеле не травмирован. Он просто не был готов к игре, а это нечто другое“, - цитирует Моуринью BBC.

Ранее Моуринью заявил, что “шпоры“ не имели право проигрывать два матча подряд.

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Теги: Жозе Моуринью, Танги Ндомбеле, Тоттенхэм, АПЛ, футбол
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