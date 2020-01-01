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Виллиан: Я даже подумать не мог, что Лэмпард станет тренером

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Бразилец удивился решению Фрэнка.
Виллиан - Лэмпард
Виллиан - Лэмпард
Getty Images

Полузащитник Челси» Виллиан поделился мнением о главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде.

“Безусловно, выступать под руководство бывшего одноклубника - это очень необычное чувство.

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Когда он стал тренером, то мне понравилось с ним работать. Мне каждый день нравится приходить и играть под руководством Фрэнка.

Отличаются ли наши общение от отношений Лэмпарда с остальными игроками Челси? Мне кажется, что нет. Конечно, я не ожидал, что он станет тренером, когда выходил на поле с ним, как одноклубник.

Фрэнк был хорошим игроком, но я даже подумать не мог, что он станет тренером. Это стало сюрпризом для меня“, - рассказал Виллиан для Okko Спорт. 

Ранее сообщалось, что Виллиан подпишет новый контракт с Челси.

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Теги: Виллиан, Фрэнк Лэмпард, Челси, АПЛ, футбол
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