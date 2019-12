Шмейхель: Арбитр сделал себя героем матча с Ливерпулем

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель прокомментировал крупное поражение Ливерпулю (0:4) в рамках домашнего матча 19 тура чемпионата Англии.

“Мы были в игре, пока арбитр не решил сделать себя героем поединка“, - цитирует датчанина журналист Джеймс Налтон.

Kasper Schmeichel: “We were in the game until the referee had to make himself a hero.“