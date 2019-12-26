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Шмейхель: Арбитр сделал себя героем матча с Ливерпулем

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Голкипер "лис" остался недоволен работой судьи.
Каспер Шмейхель
Каспер Шмейхель
Getty Images

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель прокомментировал крупное поражение Ливерпулю (0:4) в рамках домашнего матча 19 тура чемпионата Англии.

“Мы были в игре, пока арбитр не решил сделать себя героем поединка“, - цитирует датчанина журналист Джеймс Налтон.

Смотрите также видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль.

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Теги: футбол, Лестер, Ливерпуль, АПЛ, Каспер Шмейхель
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