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Сульшер: Несправедливо требовать, чтобы игроки проводили два матча за три дня

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Норвежский специалист считает, что его подопечные справятся с тяжелым графиком.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Ньюкаслом (4:1) в рамках 19 тура английской Премьер-лиги.

“При счете 0:1 мы заставили соперника допускать ошибки, а затем воспользовалась этим. В матче с Уотфордом мы тоже создавали моменты, но не смогли их реализовать.

Что касается календаря, то несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше.

У нас молодая, сильная команда с ментальной точки зрения, а это значит, что мы будем готовы“, - цитирует Сульшера BBC.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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