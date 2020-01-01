Сульшер: Несправедливо требовать, чтобы игроки проводили два матча за три дня

Норвежский специалист считает, что его подопечные справятся с тяжелым графиком.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Ньюкаслом (4:1) в рамках 19 тура английской Премьер-лиги.

“При счете 0:1 мы заставили соперника допускать ошибки, а затем воспользовалась этим. В матче с Уотфордом мы тоже создавали моменты, но не смогли их реализовать.

Что касается календаря, то несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше.

У нас молодая, сильная команда с ментальной точки зрения, а это значит, что мы будем готовы“, - цитирует Сульшера BBC.

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