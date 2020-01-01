Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Манкунианцы добыли крупную домашнюю победу.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча Getty Images

Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в рамках 19 тура чемпионата Англии.

Несмотря на то, что подопечные Оле-Гуннара Сульшера пропустили первыми, они сумели собраться и забить четыре гола в ворота соперника.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл:

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1

Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41- М. Логстафф, 17

Манчестер Юнайтед: Де Хеа -Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред - Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рэшфорд (Лингард, 63)

Ньюкасл: Дубравка - Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен - Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс - Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон

Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард - Шер, Йедлин