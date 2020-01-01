Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Манкунианцы добыли крупную домашнюю победу.
Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в рамках 19 тура чемпионата Англии.
Несмотря на то, что подопечные Оле-Гуннара Сульшера пропустили первыми, они сумели собраться и забить четыре гола в ворота соперника.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл:
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41- М. Логстафф, 17
Манчестер Юнайтед: Де Хеа -Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред - Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рэшфорд (Лингард, 63)
Ньюкасл: Дубравка - Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен - Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс - Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон
Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард - Шер, Йедлин
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