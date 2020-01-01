Роджерс - о чемпионской гонке в АПЛ: Лестер знает свое место

Наставник "лис" считает, что в матче против Ливерпуля его подопечным не хватило терпения.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал крупное поражение от Ливерпуля (0:4) в рамках матча 19 тура чемпионата Англии.

“В последних двух матчах мы играли против, пожалуй, лучших команд в истории Премьер-лиги. В первом тайме нам не хватило терпения. Мы не могли взять мяч под контроль, поэтому пришлось много обороняться. А когда встречаешься с топ-клубом, то это еще труднее.

Футболисты отдались игре полностью. Для нас это отличный урок. Сейчас мы на полпути. Нас пытались привязать к гонке с Ливерпулем, но мы знаем свое место“, - приводит слова Роджерса BBC.

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