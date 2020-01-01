Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роджерс - о чемпионской гонке в АПЛ: Лестер знает свое место

Комментариев: 0
Наставник "лис" считает, что в матче против Ливерпуля его подопечным не хватило терпения.
Брендан Роджерс
Брендан Роджерс
Getty Images

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал крупное поражение от Ливерпуля (0:4) в рамках матча 19 тура чемпионата Англии.

“В последних двух матчах мы играли против, пожалуй, лучших команд в истории Премьер-лиги. В первом тайме нам не хватило терпения. Мы не могли взять мяч под контроль, поэтому пришлось много обороняться. А когда встречаешься с топ-клубом, то это еще труднее.

Футболисты отдались игре полностью. Для нас это отличный урок. Сейчас мы на полпути. Нас пытались привязать к гонке с Ливерпулем, но мы знаем свое место“, - приводит слова Роджерса BBC.

Смотрите также видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль.

Поделись:
Теги: футбол, Брендан Роджерс, Лестер, Ливерпуль, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь