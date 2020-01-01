Одноклубник Ярмоленко, одетый в костюм снеговика, разбил свой элитный Lamborghini

Футболист угодил в аварию прямо в Рождество.

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио разбил свой элитный автомобиль Lamborghini Huracan, стоимость которого составляет 250 тысяч евро.

Как сообщает Daily Mail, в Рождество, 25 декабря, футболист съехал с дороги, после чего врезался в дорожный знак и садовую ограду. Инцидент произошел в 18:36 по местному времени.

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По информации источника, футболист во время аварии не пострадал. Более того, на следующий день после инцидента Антонио отыграл все 90 минут в матче АПЛ против Кристал Пэлас (1:2).

Стоит отметить, что за несколько часов до аварии футболист собирался на рождественскую вечеринку, и специально для мероприятия надел костюм снеговика, в котором и был в момент аварии.

Ранее сообщалось, что игроки французского клуба угодили в серьезное ДТП.