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Лэмпард: Усталость не может быть оправданием подобных выступлений

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Наставник "синих" отметил, что команде нужно извлечь уроки из матча против Саутгемптона.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче против Саутгемптона со счетом 0:2.

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“На нашем стадионе было слишком спокойно. Возможно, это объясняется праздничным настроением, но это никак не служит оправданием тому, что мы увидели на поле. Зрители любят удары, опасные кроссы, но мы не создали явных моментов.

Нам нужно быть более агрессивными и качественнее играть с мячом. А в этом матче мы были неэффективны в завершающей стадии, и над этим нужно работать.

Конечно, сейчас насыщенный период сезона, но все в равных условиях и усталость не может быть оправданием подобных выступлений. Мы должны извлечь уроки и улучшить свою игру“, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт Челси.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Саутгемптон.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Саутгемптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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