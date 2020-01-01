Анри: То, что делает Ливерпуль, пугает

По мнению легендарного экс-футболиста, гонка в АПЛ уже завершена.

Именитый экс-нападающий Арсенала Тьерри Анри высказался по поводу разгромной победы Ливерпуля в матче против Лестера (4:0) в рамках 19-го тура АПЛ.

"Для меня чемпионская гонка уже завершена. Это всегда было лишь вопросом времени, сейчас Ливерпуль уже не остановить. То, что творит команда, просто пугает. Клопп никогда этого не признает, но они действительно уже у цели, никто их не остановит.

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Клопп еще много раз скажет, что задача для команды еще не решена. Но то, что они делают, ненормально. Меня сложно назвать фанатом Ливерпуля, но мне правда нравится смотреть, как эта команда играет", - приводит слова Анри Metro.

Напомним, Ливерпуль за 18 матчей набрал 52 очка и опережает идущий вторым Лестер на 13 пунктов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль.