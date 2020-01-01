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Челси - Саутгемптон 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела поражение на Стэмфорд Бридж.

Челси - Саутгемптон: видео голов
Челси - Саутгемптон: видео голов
Getty Images

В матче 19-го тура АПЛ Челси на своем поле уступил Саутгемптону со счетом 0:2.

Подопечные Лэмпарда не сумели ничего противопоставить сопернику, и теперь отрыв от Тоттенхэма в турнирной таблице составляет всего лишь 3 очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Саутгемптон:

Челси - Саутгемптон 0:2
Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73.

Челси: Кепа - Рюдигер, Зума (Маунт, 46), Томори - Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Эмерсон - Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Абрахам, Виллиан (Педро, 84).

Саутгемптон: Маккарти - Седрик, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Армстронг (Ромеу, 84), Уорд-Праус, Хойбьерг, Редмонд - Обафеми (Ингс, 69), Адамс (Буфал, 80).

Предупреждения: Жоржиньо, Томори, Канте - Бертранд, Буфал.

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