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Клопп: Я ценю результат, но не принимаю его как должное

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Наставник "красных" поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал крупную победу своей команды над Лестером (4:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

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"Очень доволен этим результатом. Я ценю его, но не принимаю как должное. Мои игроки должны так играть каждые три дня. У нас были замечательные моменты в начале встречи, но мы их не реализовали. Рад, что мы остались в игре и продолжали ее контролировать.

Во втором тайме у нас были кое-какие проблемы, но мы смогли забить второй мяч. Этот гол вдохновил парней. Конечно, я не ожидал, что это будет легкая прогулка, ведь Лестер показывает весьма качественную игру. Это значимый день для нас", - цитирует Клоппа ВВС.

Отметим, что Ливерпуль продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 52 очка за 18 матчей. Лестер сохраняет третью позицию, набрав 39 пунктов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Лестер, Лестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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