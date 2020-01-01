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Лестер - Ливерпуль 0:4 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные" разгромили Лестер, увеличив отрыв в турнирной таблице АПЛ.

Лестер - Ливерпуль: видео голов
Лестер - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

В матче 19-го тура АПЛ Ливерпуль нанес крупное поражение Лестеру, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Дублем отличился Роберто Фирмино, еще по голу себе в актив записали Милнел и Александер-Арнольд.

Смотрите видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль:

Лестер - Ливерпуль 0:4
Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

Лестер: Шмайхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл - Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) - Варди

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) - Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

Предупреждения: Мэддисон - Гомес

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