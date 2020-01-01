Ливерпуль разгромил Лестер в матче лидеров АПЛ

В первом круге подопечные Клоппа только раз не выиграли.

Ливерпуль нанес крупное поражение Лестеру в матче лидеров АПЛ в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Игра проходила при полном доминировании Ливерпуля, который свое премиущество воплотил в гол на 31-й минуте усилиями Роберто Фирмино, который головой замкнул навес Трента Александера-Арнольда.

До середины второго тайма Лестер держался. Играл не без ошибок, но в целом достойно, хоть и без моментов впереди. А потом очередная ошибка все перечеркнула. До того игравший надежно Сеюнджю сыграл рукой в своей штрафной при подаче углового – пенальти, который реализовал Милнер.

Лестер посыпался и в течении семи минут пропустил еще дважды. Сперва Фирмино сделал дубль, расстреляв вратаря, а точку в игре поставил Александер-Арнольд, который с правого края штрафной отправил мяч низом в дальний угол.

После этого Ливерпуль взял мяч под своей контроль и довел игру до победы. Подопечные Клоппа только раз за первый круг не сумели одержать победу, сыграв вничью с МЮ и заслуженно возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Лестер проигрывает 13 очков и пока второй, но в пятницу Ман Сити, уступающий одно очко, имеет шансы вернуться на второе место.

Лестер — Ливерпуль 0:4

Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

Предупреждения: Мэддисон — Гомес