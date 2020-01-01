Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл

"Красные дьяволы" дома уничтожил "сорок".

В 19-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед дома принимал Ньюкасл.

Счет в матче открыли “сороки“ благодаря голу Лонгстаффа. Однако, в ответ “красные дьяволы“ забили 4 мяча. Дублем отметился Мартиаль, а по разу отличились Гринвуд и Рэшфорд.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 — М. Логстафф, 17

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред – Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рашфорд (Лингард, 63)

Ньюкасл: Дубравка – Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен – Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс – Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон

Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард — Шер, Йедлин