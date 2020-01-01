Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" дома уничтожил "сорок".
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Getty Images

В 19-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед дома принимал Ньюкасл.

Счет в матче открыли “сороки“ благодаря голу Лонгстаффа. Однако, в ответ “красные дьяволы“ забили 4 мяча. Дублем отметился Мартиаль, а по разу отличились Гринвуд и Рэшфорд.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 — М. Логстафф, 17

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред – Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рашфорд (Лингард, 63)

Ньюкасл: Дубравка – Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен – Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс – Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон

Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард — Шер, Йедлин

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь