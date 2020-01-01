Арсенал не смог выиграть в дебютном матче Артеты

"Пушкари" сыграли вничью.

В 19-м туре АПЛ Борнмут дома принимал Арсенал.

Свой первый матч на тренерском мостике проводил Микель Артета. “Канониры“ не смогли победить в дебютном матче главного тренера.

Хозяева поля открыли счет в первом тайме, однако во втором Арсенал сравнял счет благодаря голу Обамеянга.

Борнмут — Арсенал 1:1

Голы: Гослинг, 35 — Обамеянг, 64

Борнмут: Рамздейл — Стейси, С. Кук, Мефам, Симпсон, Фрейзер — Л. Кук, Лерма, Гослинг (Биллинг, 71) — Кинг (Дж. Уилсон, 67), К. Уилсон

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис (Мустафи, 77), Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Нельсон (Пепе, 82), Озил (Уиллок, 75), Обамеянг — Ляказетт

Предупреждения: Лерма, Мифем, Кук, К. Уилсон — Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг