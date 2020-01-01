Челси сенсационно уступил Саутгемптону

Лондонский клуб уступил дома.

В 19-м туре чемпионата Англии Челси дома принимал Саутгемптон.

“Святые“ забили по одному мячу в каждом тайме. Челси не сумел ответить гостям.

Отмечается, что Челси уступил во втором домашнем матче подряд, снова не забив - это произошло с командой впервые в XXI столетии.

Челси – Саутгемптон 0:2

Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73.

Челси: Кепа – Рюдигер, Зума (Маунт, 46), Томори – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Эмерсон – Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Абрахам, Виллиан (Педро, 84).

Саутгемптон: Маккарти – Седрик, Стивенс, Беднарек, Бертранд – Армстронг (Ромеу, 84), Уорд-Праус, Хойбьерг, Редмонд – Обафеми (Ингс, 69), Адамс (Буфал, 80).

Предупреждения: Жоржиньо, Томори, Канте – Бертранд, Буфал.