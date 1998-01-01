Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Джеррард: Моя мечта - возглавить Ливерпуль

Комментариев: 0
Легенда мерсисайдцев хотел бы вернуться в родную команду.
Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Getty Images

Главный тренер шотландского Рейнджерса Стивен Джеррард признался, что хотел бы в будущем возглавить Ливерпуль.

Читай также: Каррагер: Джеррард мог бы возглавить Ливерпуль сразу после Рейнджерс

“Моя цель и мечта - тренировать Ливерпуль. Конечно, я хотел бы однажды возглавить эту команду“, - заявил легенда “красных“ в подкасте экс-игрока Ливерпуля Джейми Каррагера The Greatest Game.

Напомним, Джеррард является воспитанником Ливерпуля. Он выступал в составе команды с 1998 по 2015 год.

Поделись:
Теги: футбол, Ливерпуль, Стивен Джеррард
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь