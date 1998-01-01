Джеррард: Моя мечта - возглавить Ливерпуль

Легенда мерсисайдцев хотел бы вернуться в родную команду.

Главный тренер шотландского Рейнджерса Стивен Джеррард признался, что хотел бы в будущем возглавить Ливерпуль.

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“Моя цель и мечта - тренировать Ливерпуль. Конечно, я хотел бы однажды возглавить эту команду“, - заявил легенда “красных“ в подкасте экс-игрока Ливерпуля Джейми Каррагера The Greatest Game.

Напомним, Джеррард является воспитанником Ливерпуля. Он выступал в составе команды с 1998 по 2015 год.