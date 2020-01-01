Моуринью: Мы не имели права проиграть два матча подряд

"Шпоры" отдали все силы на победу.

Главный тренер Тоттенхэм Жозе Моуринью подвел итоги победы над Брайтоном (2:1) в рамках 19-го тура АПЛ.

“Во втором тайме мы показали серьезный настрой, который повлиял на игру. Мы не очень хорошо начали игру, забили прекрасный гол, но с офсайда, а затем уже забил соперник.

Было очень трудно контролировать Брайтон. Мы проявили фантастический дух.

Мы не имели права проиграть два матча подряд. Я сказал парням сосредоточиться на этой игре и отдать все силы, которые есть.

Думаю, проигрывать больно. Если тебе не больно, значит ты не достаточно предан делу“, - цитирует Моуринью BBC.

Отметим, что ранее Моуринью поделился мнением по поводу новых приобретений в зимнее трансферное окно.