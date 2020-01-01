Манчестер Юнайтед хочет приобрести игрока Наполи

"Красные дьяволы" хотят усилить оборону.

Манчестер Юнайтед наблюдает за ситуацией вокруг игрока Наполи Калиду Кулибали, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, “красные дьяволы“ изучают возможность трансфера центрального защитника, который хочет покинуть Наполи.

После конфликта футболиста с руководством “неаполитанского“ клуба, Наполи готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Манчестер Юнайтед может воспользоваться этой ситуацией и попытаться купить Кулибали в январе.

Отметим, что ранее Наполи требовал 150 миллионов евро за игрока.