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Манчестер Юнайтед хочет приобрести игрока Наполи

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"Красные дьяволы" хотят усилить оборону.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Getty Images

Манчестер Юнайтед наблюдает за ситуацией вокруг игрока Наполи Калиду Кулибали, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, “красные дьяволы“ изучают возможность трансфера центрального защитника, который хочет покинуть Наполи.

После конфликта футболиста с руководством “неаполитанского“ клуба, Наполи готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Манчестер Юнайтед может воспользоваться этой ситуацией и попытаться купить Кулибали в январе.

Отметим, что ранее Наполи требовал 150 миллионов евро за игрока.

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Теги: Калиду Кулибали, Наполи, Манчестер Юнайтед, АПЛ, Сериа А, футбол
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