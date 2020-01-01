Тоттенхэм одержал победу над Брайтоном

Подопечные Жозе Моуринью сумели совершить камбэк.

Тоттенхэм принимал Брайтон в рамках 19 тура чемпионата Англии.

Пропустив в первом тайме, “шпоры“ благодаря голам Кейна и Алли сумели сначала сравнять счет, а потом и вовсе одержать победу в матче.

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Кейн, 53, Алли, 72 - Уэбстер, 37

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Сессеньон (Ло Чельсо, 56), - Уинкс (Эриксен, 68), Сиссоко - Моура (Дайер, 76), Алли, — Кейн

Брайтон: Райан - Скелотто (Биссума, 83), Берн, Даффи, Уэбстер, Бернардо (Троссард, 76) - Стивенс, Муй, Альсате, Гросс - Коннолли (Мопе, 68).

Предупреждения: Уинкс, Санчес, Моура - Берн, Гросс