Моуринью: Тоттенхэм никогда не сможет стать королем трансферного рынка
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал про планы на зимнее трансферное окно.
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“Сейчас я в Тоттенхэме. Я знаю философию клуба, проект, цели. Понимаю, что на трансферном рынке мы будем просто реагировать на то, что может получиться.
Если какой-то игрок уходит, то нам нужно адаптироваться к такому развитию события.
Но мы никогда не станем королями рынка, охотиться за топ-игроками и сражаться с клубами, которые готовы со своей философией выкупить футболиста и начать достигать самых высоких целей.
Мы должны поступать разумно, творчески. Я повторяю, мне нравятся те игроки, которые у меня есть. Чем больше я с ними работаю, тем больше их узнаю, больше понимаю их качества и их слабые стороны“, - приводит слова Моуринью Goal.
Отметим, что ранее Моуринью заявлял, что ему не нужны новые игроки.
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