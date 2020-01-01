Моуринью: Тоттенхэм никогда не сможет стать королем трансферного рынка

"Шпоры" не могут бороться с топ-клубами на трансферном рынке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал про планы на зимнее трансферное окно.

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“Сейчас я в Тоттенхэме. Я знаю философию клуба, проект, цели. Понимаю, что на трансферном рынке мы будем просто реагировать на то, что может получиться.

Если какой-то игрок уходит, то нам нужно адаптироваться к такому развитию события.

Но мы никогда не станем королями рынка, охотиться за топ-игроками и сражаться с клубами, которые готовы со своей философией выкупить футболиста и начать достигать самых высоких целей.

Мы должны поступать разумно, творчески. Я повторяю, мне нравятся те игроки, которые у меня есть. Чем больше я с ними работаю, тем больше их узнаю, больше понимаю их качества и их слабые стороны“, - приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что ранее Моуринью заявлял, что ему не нужны новые игроки.