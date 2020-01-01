Клопп жестко раскритиковал АПЛ

Немецкий специалист недоволен календарем матчей.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп раскритиковал календарь матчей в АПЛ.

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“Это абсолютно ненормально проводить такое количество матчей. Ни один из тренеров не отказывается играть на Boxing Day, но играть 26-го и потом 28-го числа - это преступление.

В этом году мы играем 26-го и 29-го числа, и это словно праздник. Я понимаю всех тех, кто говорит, что подобное не должно происходить. Они не жалуются. Они говорят, как есть на самом деле“, - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Лестер - Ливерпуль, которая начнется 26 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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