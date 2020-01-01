Артета не собирается отпускать Джаку
Испанский специалист давно следил за игрой швейцарца.
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал о будущем полузащитника команды Гранита Джаки.
“Когда я был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, я убеждал его что нам нужен Гранит Джака. Тогда он еще играл за Боруссию М. Когда я узнал, что он перешел в Арсенал, то был очень счастлив.
Джака - очень хороший футболист. Мне нравится его игра, и он об этом знает.
Я вижу Гранита в основном составе Арсенала и не собираюсь его отпускать в другой клуб”, - заявил Артета в интервью The Guardian.
В этом сезоне Джака сыграл за Арсенал 15 матчей, где отметился результативной передачей.
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