Артета не собирается отпускать Джаку

Испанский специалист давно следил за игрой швейцарца.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал о будущем полузащитника команды Гранита Джаки.

“Когда я был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, я убеждал его что нам нужен Гранит Джака. Тогда он еще играл за Боруссию М. Когда я узнал, что он перешел в Арсенал, то был очень счастлив.

Джака - очень хороший футболист. Мне нравится его игра, и он об этом знает.

Я вижу Гранита в основном составе Арсенала и не собираюсь его отпускать в другой клуб”, - заявил Артета в интервью The Guardian.

В этом сезоне Джака сыграл за Арсенал 15 матчей, где отметился результативной передачей.