Виллиан ведет переговоры о новом контракте с Челси

Наставник "синих" доволен игрой бразильца.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что руководство команды ведет переговоры с полузащитником Виллианом о продлении контракта.



“Виллиан ведет переговоры о новом соглашении. Сейчас обсуждается финансовая сторона вопроса.

Он - великолепный игрок, и он мне нужен“, - цитирует английского специалиста Daily Mail.



В этом Виллиан сыграл 17 матчей за Челси, где забил четыре гола и сделал три результативные передачи.