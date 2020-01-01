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Виллиан ведет переговоры о новом контракте с Челси

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Наставник "синих" доволен игрой бразильца.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что руководство команды ведет переговоры с полузащитником Виллианом о продлении контракта.
 
“Виллиан ведет переговоры о новом соглашении. Сейчас обсуждается финансовая сторона вопроса.

Он - великолепный игрок, и он мне нужен“, - цитирует английского специалиста Daily Mail.
 
В этом Виллиан сыграл 17 матчей за Челси, где забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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Теги: футбол, Челси, Виллиан
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